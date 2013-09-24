Движение на Подольском спуске будет ограничено до 29 сентября

Столичная ГАИ предупреждает, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту сточной канализации на Подольском спуске будет частично ограничено движение транспорта двумя полосами движения в направлении ул. Овручской и временно будет закрыта для движения транспорта одна полоса в направлении ул. Фрунзе.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, завершение работ с возобновлением движения транспорта планируется до 29 сентября 2013 г.

Для удобства ГАИ предлагает водителям такие пути объезда:

ул. Фрунзе – ул. Щекавицкая – пер. Ярославский - ул. Нижний Вал - ул. Глубочицкая;

пр-т Московский – ул. Е. Телиги – ул. А. Довженко;

ул. Новоконстантиновская – ул. Заводская – ул. Межигорская - ул. Набережно-Луговая - ул. Набережно-Крещатицкая.

Госавтоинспекция города Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом отмеченных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, утром 20 сентября движение транспорта на Подольском спуске было перекрыто из-за провала, который образовался на автодороге. В яму попал автомобиль редактора телеканала 1+1 Анны Демидовой, которая была за рулем. Как написала на своей странице ВКонтакте Оксана Степчук, автомобиль с девушкой провалился в яму в 6:30. "Разошелся асфальт! Ей чудом повезло, что она полностью не провалилась в эту дыру, глубина 3 метра! Аня ехала встречать маму! Сейчас она в больнице!", - написала Степчук.

В тот же день главный инженер дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района Александр Панченко сообщил УНИАН, что провал дорожного покрытия на Подольском спуске в Киеве ликвидирован, движение транспорта возобновлено.

По его словам, провал засыпан, и движение по спуску возобновлено полностью. Причина возникновения ямы, глубина которой составила почти 3 метра, устанавливается, добавил он.

В то же время, 23 сентября СМИ написали, что коммунальщикам не удается починить трехметровую яму на Подольском спуске, в которую чуть не провалился автомобиль журналистки. Из-за дождей почва продолжает проседать, брусчатка осыпается, и провал лишь увеличивается.