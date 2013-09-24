«Укрзализныце» необходимо 500 новых пассажирских вагонов ежегодно

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ежегодно нуждается в 500 новых пассажирских вагонах, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Состояние пассажирского подвижного состава подошло к критической черте и требует немедленного обновления. Только для того, чтобы в дальнейшем сохранить объемы пассажирских перевозок на уровне графика движения 2013/2014 годов и удовлетворить потребности населения в перевозках наиболее доступным видом транспорта необходимо ежегодно пополнять эксплуатационный парк вагонов «Укрзализныци» не менее чем на 500 единиц», - сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, темпы старения и списания подвижного состава, задействованного в пассажирских перевозках, в частности вагонов, значительно превышают темпы обновления.

По данным пресс-службы, до конца 2013 года будет списано 362 пассажирских вагона, а в 2014 году - 421 вагон. Возраст вагонов, подлежащих списанию, составляет от 29 до 44 лет. Такая ситуация сложилась в связи с систематическим невыделением средств в рамках бюджета на обновление парка пассажирского подвижного состава.

При этом «Укрзализныця» за собственный счет в 2013 году приобрела 561 пассажирский вагон, а также 10 электропоездов производства Hyundai Rotem по девять вагонов каждый и 2 двухэтажных шестивагонных электропоезда производства Skoda Vagonka.

Как отмечает пресс-служба, подавляющее количество пассажирских вагонов всех железных дорог Украины уже исчерпала свой нормативный срок эксплуатации, поскольку они были построены еще в семидесятые годы. В железнодорожных парках «Укрзализныци» находится 119 пассажирских вагонов, произведенных в 1967—1972 годах.

Как сообщал УНИАН, изношенность железнодорожного транспорта Украины на сегодняшний день достигла своего максимального значения — в рамках 70-90%.

Справка УНИАН. Проект плана капитальных инвестиций на 2013 год, который «Укрзализныця» подала на рассмотрение Министерства инфраструктуры, предусматривает выделение в этом году 2,7 млрд грн государственного финансирования на обновление парка пассажирского подвижного состава. Из-за систематического невыделения средств на обновление пассажирского подвижного состава «Укразлизныця» прогнозирует сокращение возможностей железной дороги по перевозке пассажиров в течение ближайших пяти лет в 1,5 раза - с 60,5 млн до 40 млн пассажиров. При этом ведомство продолжает за собственные средства реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.