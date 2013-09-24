Донецкая железная дорога получит 9 новых локомотивов на 524 млн грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в ноябре-декабре текущего года получит 7 электровозов серии 2ЭС10 и 2 электровоза серии 2ЭЛ4 общей стоимостью около 524 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Николай Сергиенко во время открытия 17-го международного конгресса по колесным парам в Киеве. «В этом году, на протяжении ноября-декабря, мы планируем поставку двух электровозов 2ЭЛ4 и семь – 2ЭС10. Все девять направим на Донецкую железную дорогу», - сказал он.

По словам первого заместителя гендиректора ведомства, в рамках программы обновления локомотивного парка железных дорог Украины «Укрзализныця» перед тем, как подписать соглашение о поставке локомотивов, тщательно изучила рынок машиностроительной отрасли, в частности производства железнодорожной техники.

Сергиенко отметил, что исключительное право выбора поставщика локомотивов принадлежит лизинговой компании, с которой «Укрзализныця» подписала соглашение о поставке 350 локомотивов. Со своей стороны «Укрзализныця» не только высказала все пожелания относительно технических характеристик электровозов, но также оставила за собой право отказаться от того или иного типа локомотива в случае несоответствия техническим требованиям.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины заключила договоры сроком на 7 лет с выплатой 9,5% годовых на поставку в лизинг 350 локомотивов в парки Донецкой, Львовской и Одесской железных дорог до 2016 года.

"Программа обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 гг.", утвержденная постановлением Кабинета министров Украины от 1 августа 2011 г. № 840, подразумевает необходимость в пятилетний срок заменить 509 устаревших электровозов. «Укрзализныце» своих оборотных средств хватает только на 10% от потребности на обновление парка подвижного состава, поэтому используется механизм привлечения кредитных средств и финансового лизинга.