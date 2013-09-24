Глава “Укрзализныци” доволен результатами подготовки к зиме Львовской железной дороги

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныци”) Сергей Болоболин доволен результатами работы по подготовке зиме Львовской железной дороги (ЛЖД) - сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, Болоболин проинспектировал ход подготовки на участке Здолбунов – Львов.

«За последние две недели я проехал весь путь, которым курсируют скоростные поезда в Украине, а это Донецк, Харьков, Полтава, Киев и вот теперь Львов, и сделал вывод, что с начала курсирования поездов Hyundai, инфраструктура поддерживается на должном уровне. Конечно, есть еще над чем работать, но препятствий, которые помешали бы нормальному движению этих поездов в зимний период, я не вижу”, - цитирует пресс-служба ЛЖД главу «Укрзализныци».

По данным пресс-службы, общий уровень подготовки всех железных дорог Украины к работе в зимний период времени достаточно высокий. На данный момент путевые работы практически завершены, а жилищно - коммунальная сфера готова более чем на 80%.

“До 15 октября весь железнодорожный транспорт Украины будет готов к работе зимой на 100 %» , - уверен Болоболин.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) по состоянию на 29 августа выполнили 82% от запланированных работ по подготовке железных дорог к осенне-зимнему периоду. В частности, в мае-августе 2013 года “Укрзализныця отремонтировала 82% от запланированного объема железнодорожных путей, подготовила 82% - 13,5 тыс. стрелочных переводов и 66%- 3,4 тыс. км электросетей к работе в условиях низких температур.