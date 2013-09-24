Через двадцать лет самолетов в мире станет в два раза больше

Количество воздушных судов в мире удвоится к 2032 году. Такой прогноз представила сегодня компания Airbus, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно подсчетам ее специалистов, "ежегодно объем авиаперевозок будет увеличиваться на 4,7%". Для покрытия растущей потребности в авиаперевозках "требуется строительство почти 30 тысяч новых самолетов, чуть более 10 тысяч из которых призваны заменить уже используемые суда".

"На сегодняшний день всемирный гражданский воздушный флот насчитывает свыше 17,7 тысяч лайнеров и транспортников", - отмечают в Airbus. К 2032 году их количество возрастет до 36,5 тысяч. Предполагается, что на производство новых воздушных судов будет потрачено свыше 4,4 трлн долларов.

К факторам, способствующим росту потребности в самолетах, эксперты относят увеличение населения планеты и уровня урбанизации, развитие туристической отрасли, рост числа представителей "среднего класса". По мнению специалистов, интенсивность перелетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит данный показатель по Северной Америке и Европе, через 20 лет на него придется более трети всех авиаперевозок мире. В частности, внутренние авиапотоки серьезно возрастут в Индии (на 10%), в Китае (на 7%) и Бразилии (на 7%).