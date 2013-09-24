В Одессе на участке «Горбатый мост» с 25 по 29 сентября будет перекрыто движение

В Одессе на участке "Горбатый мост" с 25 по 29 сентября текущего года будет перекрыто движение в связи с ремонтными работами, сообщила УНИАН пресс-служба Одесской железной дороги (ОЖД).

Согласно сообщению, автомобильное движение на участке «Горбатый мост» города Одесса по улице Балковская будет приостановлено с 25 по 29 сентября с 8:00 до 20:00 для проведения ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба, работники ОЖД выполнят серьезный объем работ по демонтажу трамвайных рельсов и вложат новое асфальтовое покрытие с целью сделать проезд через «Горбатый мост» более комфортным для водителей автотранспортных средств.

Как сообщал УНИАН, ОЖД в январе-июне 2013 отремонтировала разными видами ремонта 286 км путей. В частности, капитальным ремонтом отремонтировано 50 км путей, более 200 км модернизировано и отремонтировано средним ремонтом.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога обслуживает территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. Одесская железная дорога осуществляет около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.