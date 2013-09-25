Фрегат "Гетьман Сагайдачный" отправился на борьбу с пиратами. В походе участвует священик

Фрегат Военно-Морских сил Украины «Гетьман Сагайдачный» отправился в поход в рамках операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский щит» и операции ЕС «Атланта». На его борту - священик Украинской православной церкви иерей Николай.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-центра, пресс-секретарь Командования ВМС Украины капитан 1 ранга Олег Чубук.

По его словам, в истории национальных ВМС это - первый случай, когда в длительный поход (планируется, что он продлится 162 дня - УНИАН) на борту корабля вместе с экипажем отправился священик.

Своей первоочередной задачей отец Николай считает пастырскую опеку над личным составом корабля.

В поход священик отправился по общему решению руководства УПЦ и командования украинских ВМС.

Как добавил Чубук, на борт «Гетьмана Сагайдачного» из Свято-Владимирского собора в Херсонесе также была доставлена икона Святителя Николая, которая летом этого года, в дни празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси, украинскому флоту была торжественно вручена представителями руководства УПЦ (эта икона считается главной иконой ВМС Украины, она находится на постоянном хранении в кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе).

Как сообщал УНИАН, 24 сентября фрегат “Гетьман Сагайдачный” с вертолетом Ка-27 и группой специального назначения вышел из порта Севастополя с целью участия в операции НАТО по противодействию пиратству на море “Океанский щит” и операции ЕС “Атланта”.