ЮЖД подготовит к эксплуатации в осенне-зимний период более 500 пассажирских вагонов

Южная железная дорога подготовит к эксплуатации в осенне-зимний период 508 пассажирских вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, во всех подведомственных подразделениях пассажирской службы созданы штабы по подготовке хозяйств к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

15 сентября структурные подразделения службы начали подготовку к эксплуатации в зимний период 508 пассажирских вагонов (128 вагонов на твердом топливе, 380 — на комбинированном отоплении). Сейчас 104 вагона уже подготовлено.

Кроме того, на сегодня начата поставки запасных частей для ремонта систем комбинированного отопления вагонов, а также нагревательных элементов котла и высоковольтных контакторов. При формировании схем поездов пригородного сообщения в осенне-зимний период планируется задействовать 43 плацкартных вагона. Закончить подготовку подвижного состава специалисты ЮЖД планируют в октябре.

Готовясь к зиме, железнодорожники ремонтируют и утепляют окна и двери производственных и бытовых помещений, кровель, системы отопления, водопровода, канализации.

В подразделениях пассажирской службы также созданы бригады 2-й очереди и резервные бригады по очистке стрелочных переводов от снега в период снежных заносов, пополняется снегоуборочный инвентарь, подготовленная к работе автотранспортная и снегоуборочная техника.

Так, вокзал станции Харьков-Пассажирский в 2013 году приобрел 5 единиц современной снегоуборочной техники (машины с навесным оборудованием «шнек» и «щетка»).

Хозяйство пассажирской службы полностью обеспечено запасами каменного угля: для котельных - 91,9 тонн (312% от двухмесячного запаса), для отопления пассажирских вагонов – 3,2 тыс тонн (221,6 % от двухмесячного запаса). В настоящее время поставки угля на железную дорогу продолжаются, что позволит обеспечить бесперебойное отопление вагонов и котельных на весь отопительный сезон.

До конца месяца на склады ЮЖД также поступят спецодежда и спецобувь, которые пассажирская служба получит уже 1 октября.