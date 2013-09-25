Одесская железная дорога реализовала более 1,3 млн билетов

Одесская железная дорога в январе-августе текущего года реализовала более 1,3 млн пассажирских билетов, сообщила УНИАН пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, большим спросом среди пассажиров пользуется услуга оформления проездных документов через Интернет с их последующим выкупом в кассах вокзала. За 8 месяцев 2013 года было реализовано 132,1 тыс. таких проездных документов, что составляет 10,1% от общего количества проданных билетов.

Как сообщает пресс-служба, в июне-августе текущего года через Интернет пассажиры оформили 70,3 тыс. проездных документов (12,1% от общего количества).

Также сообщается, что в течение летнего сезона камерами хранения воспользовались 32,2 тыс. пассажиров, услугами комнат отдыха вокзала воспользовались более 1,5 тыс. пассажиров, а услугами носильщиков – 5 тыс. пассажиров, а услугами сервисного центра – 144,3 тыс. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога за 8 месяцев текущего года реализовала 25,7 тыс. абонементных билетов на поезда пригородного сообщения, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.