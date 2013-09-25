Донецкая железная дорога за 8 месяцев отремонтировала 259 км путей

Донецкая железная дорога в январе-августе текущего года провела ремонтные работы на 258,6 км железнодорожных путей, сообщила пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, за 8 месяцев 2013 года ДЖД провела капитальный ремонт на 93,2 км путей, средний – на 127,7 км и модернизировала 37,7 км путей.

Кроме того, работники железной дороги заменили на новые 16 комплектов стрелочных переводов, из них 15 – на железобетонных брусьях, и отремонтировали 54 комплекта стрелочных переводов.

Пресс-служба сообщает, в октябре-ноябре этого года запланировано отремонтировать более 66,2 км путей и заменить 5 комплектов стрелочных переводов.

До конца 2013 года ДЖД планирует капитально отремонтировать 73 км путей, средним ремонтом - 101 км, а модернизировать - 43 км. Также будут заменены 49 комплектов стрелочных переводов, в том числе 19 комплектов на новых железобетонных брусьях и 30 комплектов в старогодных железобетонных брусьях.

Как сообщал УНИАН, ДЖД в январе-июле 2013 года отремонтировала разными видами ремонта 160 км путей, в частности, 48 км путей отремонтировано капитально, 83 км - средним ремонтом и 29 км — модернизировано.

Справка УНИАН. ДЖД является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализниця»). Донецкая магистраль обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).