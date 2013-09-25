«Укрзализныця» добавила 8 вагонов в поезда повышенного спроса среди пассажиров

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 8 дополнительных вагонов в составы поездов, которые пользуются у пассажиров повышенным спросом, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» добавила один вагон в состав поезда №92/91 Львов - Киев (отправление из Львова - 26 сентября, из Киева - 27 сентября), два вагона в состав поезда №88 Ковель - Симферополь (отправление из Ковеля - 27 сентября, из Симферополя - 28 сентября), четыре вагона в состав поезда №88 Ковель - Симферополь (отправление из Ковеля - 26 сентября, из Симферополя - 27 сентября), один вагон в состав поезда №608 Черновцы - Львов (отправление из Черновцов и Львова - 28 и 30 сентября).

«Укрзализныця» осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока и пассажирского спроса на билеты, включает дополнительные вагоны в наиболее востребованные поезда и пытается найти резервы для формирования дополнительных поездов на отдельные даты.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2013 года «Укрзализныця» перевезла 283,3 млн пассажиров, что соответствует показателю за аналогичный период 2012 года. В августе объем перевозок составил 37,4 млн пассажиров.