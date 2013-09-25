Донецкая железная дорога готовится к работе в осенне-зимний период

Донецкая железная дорога проводит активные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщила пресс-служба ДЖД.

Как сообщает пресс-служба, на железной дороге работает оперативный штаб по подготовке железнодорожного хозяйства, дирекций, структурных подразделений к работе в зимних условиях 2013/2014 гг.

«Все руководители железнодорожных служб и структурных подразделений Донецкой железной дороги строго следуют графику запланированных мероприятий и контролируют устранение выявленных при осмотрах недостатков. Особое внимание уделяется ремонту и подготовке к зиме путевой техники, качеству ремонта грузового подвижного состава», - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, ДЖД делает все, чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную работу железнодорожного транспорта в зимние месяцы. В частности, работники ДЖД активно проводят подготовительные работы котельных, очистку стрелочных переводов, станционных путей, текущий ремонт административных и служебных помещений, ремонт кровли, проверку отопительной и вентиляционной систем, систем тепло- и водоснабжения, компрессоров, снегоочистительной и снегоуборочной техники.

Кроме того, работники ДЖД проводят комплексные проверки состояния контактной сети, а также электрификации и электроснабжения железной дороги. В пассажирском хозяйстве железнодорожники проверяют исправность систем вентиляции, отопления и водоснабжения, а также утепляют вагоны.

Также пресс-служба сообщает, что ДЖД систематически приобретает в необходимом количестве спецодежду и обувь для работников железной дороги.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) по состоянию на 29 августа выполнили 82% запланированных работ по подготовке железных дорог к осенне-зимнему периоду.

Справка УНИАН. ДЖД является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализниця»). Донецкая магистраль обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).