Львовская железная дорога установила в кассах вокзалов системы архивирования разговоров

Львовская железная дорога (ЛЖД) в конце лета установила в кассах вокзалов специализированные системы архивирования разговоров между кассирами и пассажирами, которые должны помочь сотрудникам железной дороги более оперативно реагировать на жалобы пассажиров об уровне обслуживания.

Согласно сообщению пресс-службы дороги, ЛЖД установила системы на вокзалах во Львове, в Ужгороде, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Тернополе, Чопе.

«Кассиры говорят, что чувствуют себя теперь более комфортно, ведь на недоразумения или жалобы пассажиров можно оперативно отреагировать», - говорится в пресс-релизе.

По данным ЛЖД, установленная система хранит разговоры в течение месяца, а доступ к системе имеют только несколько ответственных лиц, тем самым исключая вмешательство посторонних людей или самих работников в работу системы.

Пресс-служба сообщила, что за два месяца работы системы специальная комиссия, в которую входят специалисты пассажирской службы, начальники вокзалов, представители профсоюзных организаций, уже проанализировала несколько обращений пассажиров по поводу уровня обслуживания в кассах вокзалов.

Кассиры, в свою очередь, отмечают, что внедрение такой системы не мешает работе.

«Наоборот, некоторые пассажиры, которые любят поссориться с железнодорожниками, ведут себя более вежливо, когда понимают, что их разговор записывается», - сообщила ЛЖД.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога обслуживает территорию 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынскую область. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.