Южная железная дорога изменила расписание движения поезда Харьков - Сумы

Южная железная дорога с 1 октября 2013 года изменила расписание движения поезда сообщением Харьков - Сумы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

С 1 октября 2013 года региональной дневной фирменный поезд № 174/173 Харьков - Сумы будет переведен в категорию «региональный экспресс» в связи с увеличением скорости и сокращением времени в пути следования. Пассажиры будут проводить в пути на 1 час меньше (время поездки составит 2 часа 47 минут вместо 3 часов 39 минут). При этом стоимость проезда существенно не изменится.

Региональный экспресс будет курсировать ежедневно. Поезд будет отправляться из Сум в 6:58, прибывать в Харьков в 9:45 мин. Из Харькова поезд будет отправляться в 15:10, прибывать в Сумы в 17:57.

Региональный экспресс будет удобным для пассажиров, путешествующих в направлении России - городов Брянск и Калуга. В городе Сумы пассажиры могут сделать пересадку на поезд № 117 Сумы - Москва, отправлением в 19:14.

В составе поезда - 7 вагонов с местами для сидения I и II класса. Остановки в пути следования экспресса: Смородино, Кириковка, Богодухов.