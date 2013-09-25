«Укрзализныця» увеличила грузоперевозки с ЕС и Таможенным союзом на 2%

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-августе текущего года увеличила грузоперевозки со странами Европейского союза на 2% - до 29,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, большую часть грузоперевозок составляют экспортные перевозки - 26,7 млн тонн, что на 1,2% меньше прошлогоднего показателя за такой же период. Импортные грузоперевозки составляют 2,4 млн тонн, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

По данным пресс-службы, объемы грузоперевозок из стран ЕС, которые проходят транзитом через территорию Украины, составляют 692,9 тыс. тонн, что на 4,2% меньше, чем за 8 месяцев 2012 года.

Объемы грузоперевозок из стран Таможенного союза в январе-августе этого года сократились на 9,2% - до 63,6 млн тонн. В частности, объемы грузоперевозок с Казахстаном во всех видах сообщений сократились на 44,2% - до 5,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом пришлого года, с Российской Федерацией также сократились - на 5,8% - до 52,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, а с Республикой Беларусь увеличились на 14,6% - до 6,4 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-августе 2013 года увеличила грузоперевозки на 2% - до 2,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года по четырем международным транспортным коридорам, проходящим по территории Украины.