Приднепровская железная дорога направила 457 млн грн на подготовку к осенне-зимнему периоду

Приднепровская железная дорога (ПЖД) направила 456,5 млн грн на подготовку предприятия к работе в холодное время года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, ПЖД на сегодняшний день подготовила уже 90% объектов предприятия к осенне-зимнему периоду.

«Сейчас 90% объектов предприятия готовы к работе в холодное время года, на их подготовку уже направлено 456,5 млн грн», - говорится в сообщении.

В частности, железнодорожники отремонтировали 2,8 тыс. производственных помещений, 28 тыс. кв. м кровли, 1 тыс. систем отопления помещений и 7 систем вентиляции, 640 единиц автотранспорта, 10 тыс. инструментов и инвентаря.

Кроме того, ПЖД наладила работу 607 котельных производственной сферы, отремонтировали и наладили 50 км теплосетей, электросетей и паропроводов, 320 км систем водоснабжения и канализации.

По данным ПЖД, предприятие полностью подготовило пункты обогрева, гардеробные и душевые комнаты. Также железная дорога на сегодняшний день продолжае6т закупку спецодежды и спецобуви для железнодорожников, работающих вне помещений.

Как сообщал УНИАН, ранее ПЖД сообщила, что предприятие планирует потратить около 2,6 млн грн на полную подготовку пассажирского хозяйства к работе в осенне-зимний период текущего года.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.