ГАИ советует пешеходам иметь на одежде светоотражающие элементы

ГАИ отмечает, что с наступлением осени из-за плохой видимости на дорогах столицы увеличивается количество ДТП, и советует пешеходам иметь на одежде светоотражающие элементы.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления ГАИ в Киеве.

Как отмечается, за 25 сентября сотрудники столичной ГАИ выявили 656 нарушений Правил дорожного движения. Одним из наиболее распространенных нарушений остается превышение скорости – 275 отклонений от правил. За невыполнение требований дорожных знаков и разметки к ответственности привлечено 69 водителей, без необходимых документов управляли авто – 18; нарушение правил проезда перекрестков – 26. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения отстранено от управления 37 водителей.

За сутки в столице было зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.

УГАИ обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия. Отмечается, что ранние сумерки, дождь в значительной мере осложняют жизнь всем участникам дорожного движения. С наступлением осеннего периода на дорогах столицы увеличивается количество несчастных случаев с пешеходами. Одна из главных причин этого – водители не могут своевременно заметить человека на дороге.

В связи с этим ГАИ призывает водителей не нарушать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию движения и скоростного режима, особенно при проезде пешеходных переходов и мест возможного появления людей. Предварительно снижайте скорость, не объезжайте транспорт, который остановился перед «зеброй», остановитесь и пропустите пешеходов, переходящих дорогу.

Чтобы уберечь людей от беды столичная Госавтоинспекция советует пешеходам иметь на одежде светоотражающие элементы - этот простой и в то же время надежный способ уменьшает риск попасть под колеса. Особенно важно обеспечить таким безопасным атрибутом детей, отмечают в ГАИ.