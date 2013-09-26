«Укрзализныця» до конца года полностью перейдет на электронные билеты
Министерство инфраструктуры ожидает, что до конца 2013 года действие электронных билетов будет распространено на все поезда внутреннего сообщения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил журналистам глава Мининфраструктуры Владимир Козак.
«До конца года мы планируем, что все поезда будут отправляться по электронным билетам. То есть уже сегодня полностью изменится работа проводников, касс и т.д.», - сказал министр.
Он пояснил, что при входе в вагон проводники будут считывать данные с билеты электронным декодером. Таким образом, будем осуществляться автоматический учет свободных и занятых мест. «При входе будут считываться данные с билеты, и пассажир не будет отдавать билет уже в вагоне. Таким образом, информация будет идти автоматически о том, что это место занято», - отметил Козак.
Вместе с тем, министр сообщил, что отход от бланков строгой отчетности позволит ежегодно экономить около 20 млн грн. По его словам, в октябре по электронным билетам начнет курсировать еще 18 поездов, столько же добавится в ноябре.
Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, электронный проездной документ пассажиры также смогут оформить в железнодорожных кассах. С 3 сентября реализацию билетов, зарезервированных он-лайн, проводят 15 билетных касс - по две на вокзалах Киев-Пассажирский, Донецк, Днепропетровск, Запорожье, Симферополь, Харьков, Львов и одна в Украинском центре обслуживания пассажиров (УЦОП).
В кассах электронные проездные документы печатаются на специальных бланках зеленого цвета, содержащих QR-код для контроля посадки мобильными терминалами. До конца года продажи электронных билетов планируется открыть в 1000 билетных кассах.
С 23 июля по 25 сентября оформлено более 60 тысяч полноценных электронных билетов. Такие проездные документы сегодня можно приобрести на 10 скоростных поездов Интерсити + (Hyundai) и еще 2 поезда производства Интерсити (Skoda).
В октябре текущего года электронный билет будет действовать в таких поездах: в ночных фирменных поездах №37/38 Донецк - Киев и №11/12 Киев - Симферополь, № 91/92 Киев - Львов, № 79/80 Киев - Днепропетровск, № 105/106 Киев - Одесса, № 63/64 Киев -Харьков.
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Как сообщал УНИАН, электронный железнодорожный билет с 23 июля приобрел в Украине статус расчетного документа. С февраля 2013 года электронные билеты экспериментально введены на поезда категории "Интерсити+" и поезд №37/38 Киев-Донецк.
«Укрзализныця» реализовала в январе-августе 2013 года более 3,1 млн билетов, купленных пассажирами через интернет.