Польская PKP Cargо за полгода сократила чистую прибыль на 44%

Варшава. Второй крупнейший в Европе перевозчик грузов железнодорожным транспортом польская PKP Cargo за первые шесть месяцев текущего года получила 24,8 млн долл. чистой прибыли, что на 44%, или на 19,3 млн долл. меньше, чем за первую половину прошлого года.

Согласно данным компании, которыми располагает УНИАН, ее выручка от операционной деятельности за этот же период снизилась на 9% - до почти 740 млн долл.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила около 100 млн долл., что более чем на 20% меньше первых шести месяцев прошлого года.

Финансовые результаты PKP Cargo, рассчитанные по международным стандартам отчетности, свидетельствуют о том, что в прошлом году компания сократила чистую прибыль на 35% - до 86,3 млн долл. (по текущему курсу 1USD-3,1PLN).

Операционная выручка снизилась на более 7% - до 1,7 млрд долл. на фоне 17% снижения EBIDTA - до менее 250 млн долл.

Пресс-секретарь компании Мариуш Пшибильский в комментарии УНИАН назвал причиной худших финансовых результатов в первой половине текущего года заблокировавшую часть перевозок долгую зиму и замедление экономического роста в Польше.

"Уже в июле и августе PKP Cargo перевезла более 10 млн тонн грузов в каждом из этих месяцев, что является рекордными показателями этого года", - отметил он.

В прошлом году компания перевезла 116,7 млн тонн грузов.

Как сообщал УНИАН, польские власти планируют продать до 50% минус одна акция PKP Cargo на Варшавской фондовой бирже до конца текущего года, чтобы выручить средства на дальнейшее развитие компании и погашение долгов государственного холдинга РКР.

Справка УНИАН. PKP Cargo является лидером среди работающих в Польше грузовых железнодорожных перевозчиков, доля которого на рынке традиционно превышает 50%.

Компания, которая последние годы прошла реструктуризацию, получила рекордную за всю свою историю прибыль в 2011 году - более 130 млн долл. (по текущему курсу).