Аварийный Шулявский путепровод в Киеве не будут реконструировать и в 2014 году

Аварийный Шулявский путепровод в 2014 году реконструировать не будут, сказал

глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов в интервью газете “Сегодня”.

“Предварительно этот проект обойдется в 400 миллионов гривен. Он предусматривает строительство новых съездов с путепровода и снос нескольких строений завода «Большевик». Это очень затратно, поэтому в 2014-м мы его не потянем, ведь начали масштабную реконструкцию проспекта Победы. Вот когда мы дойдем до этого отрезка проспекта, тогда и будем ставить вопрос о его реконструкции. Скорее всего, это будет в 2015-м”, - сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре появилась информация о том, что киевская власть планирует в следующем году начать строительство новой транспортной развязки возле метро “Шулявская”.