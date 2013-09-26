Nissan отзывает свыше 900 тыс. машин по всему миру

Компания Nissan Motor объявила об отзыве 90 8900 автомобилей по всему миру в связи с дефектом в датчике положения педали акселератора, что может привести к остановке двигателя, сообщает Газета.ru со ссылкой на AP.

Отзыву подлежат минивэны Serena, люксовая модель Infiniti M, внедорожник X-trail и другие автомобили. Большинство из них находится в Японии, меньшая часть - в США, Европе и Океании.

В компании подчеркнули, что ДТП, случившихся из-за выявленной неисправности, зафиксировано не было.

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