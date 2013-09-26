Козак считает перспективным производство пассажирских электровозов в Запорожье

Министр инфраструктуры Украины Владимир Козак считает перспективным создание чешско-украинского предприятия по производству пассажирских электровозов на "Запорожском электровозоремонтном заводе".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге в Кабинете министров.

«Мы считаем, что это действительно большой прорыв и открываются большие перспективы», - сказал Козак.

Министр напомнил, что в конструкции электровозов на 90% будут использоваться комплектующие отечественного производства. Электровозы будут производиться совместными усилиями "Запорожского электровозоремонтного завода" и чешской компании Skoda Transportatio.

Кроме того, он сообщил, что до конца 2014 года предприятие протестирует первые пять электровозов, которые будут доставлены из Чехии. Он уточнил, что последующие машины будут производиться уже в Запорожье. Козак также предположил, что в год компания будет производить около 25 машин.

При этом пресс-служба Запорожской областной государственной администрации сообщила, что проектирование локомотивов на заводе начнется уже в ноябре 2013 года.

«Мы всячески поддерживаем создание украинско-чешского завода, который будет производить локомотивы: уже в ноябре начнется проектирование, объемы инвестиций составят 600 млн грн», - цитирует пресс-служба председателя облгосадминистрации Петра Гончарука.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» совместно с компанией Skoda Transportation будут производить двухсистемные пассажирские электровозы, которые способны работать на двух видах тока - переменном и постоянном, что в свою очередь положительно скажется на графике курсирования поездов. Во время реализации украинско-чешского проекта планируется изготовить 480 электровозов, из которых 50 двухсистемных пассажирских электровозов, 330 односистемных пассажирских и 100 двухсистемных грузовых электровозов.