«Укрзализныця» планирует повысить зарплату машинистам локомотивных бригад

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках выполнения Отраслевого соглашения (соглашение между «Укрзализныцей» и профсоюзами) планирует повысить заработную плату машинистам локомотивных бригад, которые работают с большей производительностью, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины инициирует идею повышения заработной платы для машинистов (и их помощников) локомотивных бригад среди руководителей все железных дорог Украины с целью повышения производительности. В частности, если машинист и его помощник грузового поезда обслуживают участок протяженностью от 250 км до 330 км включительно, то часовые тарифные ставки увеличиваются до 10%. При обслуживании участка протяженностью более 330 км в грузовом движении увеличение часовых тарифных ставок составляет до 15%.

Как сообщает пресс-служба, машинисты пассажирских поездов, работающие на участке от 290 км до 370 км включительно, будут также получать на 10% больше заработной платы, а те, которые работают на участке свыше 370 км, — до 15%.

По данным пресс-службы, локомотивные бригады железных дорог Украины обслуживают 32 удаленных участка. В январе-августе текущего года на удлиненных участках курсировало 34,4 тыс. поездов, в частности, по Одесской железной дороге - около 16 тыс. поездов, по Приднепровской - 5,3 тыс., по Южной - 3 ,2 тыс., по Львовской - 3,7 тыс., по Юго-Западной - около 4 тыс., по Донецкой -2,3 тыс. Средняя норма работы локомотивной бригады на удаленном участке обслуживания грузовых поездов в одном направлении составляет около 11 часов.

Как сообщал УНИАН, заработная плата работников железнодорожной отрасли с 1 августа 2013 года увеличена на 5%.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение - соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и профсоюзами, является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.