Козак считает перспективным производство пассажирских электровозов в Запорожье

Министр инфраструктуры Украины Владимир Козак считает перспективным создание чешско-украинского предприятия по производству пассажирских электровозов на "Запорожском электровозоремонтном заводе".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге в Кабинете министров.

«Мы считаем, что это действительно большой прорыв и открываются большие перспективы», - сказал Козак.

Министр напомнил, что в конструкции электровозов на 70% будут использоваться комплектующие отечественного производства. Электровозы будут производиться совместными усилиями "Запорожского электровозоремонтного завода" и чешской компании Skoda Transportatio.

Кроме того, он сообщил, что до конца 2014 года предприятие протестирует первые пять электровозов, которые будут доставлены из Чехии. Он уточнил, что последующие машины будут производиться уже в Запорожье. Козак также предположил, что в год компания будет производить около 25 машин.

Министр также отметил, что первый локомотив на "Запорожском электровозоремонтном заводе" будет произведен в начале 2015 года.

«Будет построен абсолютно новый цех на основе современных технологий и оборудования. И первый локомотив в Запорожье предусмотрено выпустить в начале 2015 года», - сказал он.

По словам Козака, новые локомотивы позволят увеличить скорость и качество движения поездов.

«Это будет двухсистемный локомотив - с переменным и постоянным током. То есть на таких участках, как Львов-Донецк, Киев-Симферополь, поезда будут следовать одним локомотивом. Возрастет как скорость, так и плавность движения поезда », - сказал он.

При этом пресс-служба Запорожской областной государственной администрации сообщила, что проектирование локомотивов на заводе начнется уже в ноябре 2013 года.

«Мы всячески поддерживаем создание украинско-чешского завода, который будет производить локомотивы: уже в ноябре начнется проектирование, объемы инвестиций составят 600 млн грн», - цитирует пресс-служба председателя облгосадминистрации Петра Гончарука.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» совместно с компанией Skoda Transportation будут производить двухсистемные пассажирские электровозы, которые способны работать на двух видах тока - переменном и постоянном, что в свою очередь положительно скажется на графике курсирования поездов. Во время реализации украинско-чешского проекта планируется изготовить 480 электровозов, из которых 50 двухсистемных пассажирских электровозов, 330 односистемных пассажирских и 100 двухсистемных грузовых электровозов.