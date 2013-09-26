Nokia думает о покупке Alcatel после сделки с Microsoft

Менеджмент Nokia обсуждает возможность начала переговоров со своим французским конкурентом Alcatel-Lucent об объединении в рамках изучения новых возможностей развития бизнеса после планируемой продажи подразделения по производству мобильных телефонов Microsoft Corp, сообщили Рейтер несколько источников, близких к ситуации.

Nokia рассматривает "покупку всего Alcatel-Lucent или только беспроводного бизнеса", сказали источники.

Аналитики оценивают стоимость беспроводного бизнеса Alcatel в 1,1-1,5 миллиарда евро.

Официальные переговоры с Alcatel-Lucent не ведутся, сообщили источники. Один из них сообщил, что Nokia периодически рассматривает покупку беспроводного бизнеса Alcatel, и что две компании все еще могут сесть за стол переговоров.

Слухи об объединении Nokia и Alcatel-Lucent в той или иной форме ходят уже несколько лет, так как обе компании испытывают проблемы при конкуренции с лидером рынка Ericsson и поставляющими более дешевую сетевую технику азиатскими Huawei и ZTE.

Microsoft объявила в начале сентября о покупке телефонного бизнеса Nokia и ее патентов в этой области за 5,44 миллиарда евро. Nokia сообщила, что оценит стратегию оставшихся отделений до закрытия сделки.

Финский производитель мобильников когда-то доминировал на мировом рынке, однако затем потерпел сокрушительное поражение от Apple Inc и Samsung Electronics.

Представители Nokia, ее подразделения по производству сетевого оборудования Nokia Solutions and Networks, а также Alcatel-Lucent отказались от комментариев.

Nokia переживает "период рефлексии, пытаясь понять, что она хочет делать", сказал один из источников.