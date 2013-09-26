Терминал F "Борисполя" станет грузовым в 2014 году

Грузовые перевозки через открытый в 2010 году пассажирский терминал "F" в государственном международном аэропорту "Борисполь" могут начаться со следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак на брифинге в Кабинете министров.

«Терминал "F" изначально планировался как грузовой. Там сильный пол, который может обеспечить перевозку грузов», - сказал он.

При этом министр отметил, что спрос на такой терминал есть.

«У нас на сегодняшний день много предложений, в первую очередь от компании Turkish Airlines. Они говорят, что если мы такой терминал откроем, то будет большая загрузка и они готовы даже брать в аренду какую-либо его часть", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, терминал "F" аэропорта «Борисполь» весной 2014 года может быть законсервирован. По словам гендиректора аэропорта Алексея Кочанова, сейчас этот терминал принимает несколько рейсов в день.

Справка УНИАН. Терминал «F» был открыт 21 сентября 2010 года, его пропускная способность составляет 900 пассажиров в час на вылет и 900 – на прилет.

Ранее планировалось, что терминал «F» будет использоваться для обслуживания лоукост-авиакомпаний, а «B» - для внутренних рейсов. Авиакомпания МАУ перешла в терминал «F» осенью 2010 года и осуществляла оттуда международные рейсы. Внутренние рейсы выполняются из терминала «B», который расположен рядом с терминалом «F».