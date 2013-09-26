Львовская железная дорога получит 50 новых грузовых электровозов

Львовская железная дорога в 2014 году получит 50 новых грузовых электровозов совместного производства компаний «Синара» и Siemens, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

«Это мощный электровоз. В центре и на востоке страны в его использовании нет необходимости. А на Львовской железной дороге через перевал сегодня направляются поезда с 4 локомотивами: по два в голове и хвосте. Закупив электровозы у «Синара», можно будет использовать 2-3 локомотива, что значительно экономнее», - подчеркивает пресс-служба, ссылаясь на слова министра инфраструктуры Владимира Козака.

Согласно сообщению, такое обновление локомотивного парка Львовской железной дороги является значительным прорывом. «У нас огромная нехватка электровозов, том числе грузовых. Именно поэтому проекты по обновлению подвижного состава - огромный позитив для пассажирского и грузового железнодорожного движения», - отметил Козак.

Кроме того, сообщает пресс-служба, новую технику для железных дорог Украины будет также изготавливать «Лугасктепловоз», с которым «Укрзализныця» подписала соглашение о поставке локомотивов. «Заключен договор с «Лугансктепловоз» на закупку 300 электровозов. В этом году - 2 локомотива, в следующем - 33 (28 постоянного и 5 переменного тока), и далее по 100 и больше машин», - говорится в сообщении пресс-служба со ссылкой на министра.

Также к производству локомотивов присоединится 21 отечественное предприятие по изготовлению комплектующего оборудования, локализация которого будет расти постепенно: на первом этапе она составит 20%, в следующем году - 30-40%, и в 2015 году достигнет 50-70%, в зависимости от того, каким будет локомотив: переменного или постоянного тока.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заключила договоры сроком на 7 лет с выплатой 9,5% годовых на поставку 350 локомотивов в парки Донецкой, Львовской и Одесской железных дорог до 2016 года.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога обслуживает территорию 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынскую область. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.