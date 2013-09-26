Работники Гданьской судоверфи прервали работу, требуя выплаты зарплаты

Варшава. Часть сотрудников принадлежащей украинским предпринимателям Гданьской судоверфи в четверг, 26 сентября, прервали работу, требуя выплаты неполученной в полном объеме до сих зарплаты за август текущего года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил вице-глава профсоюза "Солидарность", действующего на предприятии, Кароль Гузикевич.

"Ситуация сегодня была очень напряженной", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что задержки связаны со сложной экономической ситуацией на предприятии.

Он не предоставил дополнительных подробностей, почему сотрудники решили прервать работу, отметив, что профсоюз пока решил отложить забастовку до понедельника, 30 сентября.

Городской портал Trojmiasto.pl сообщил, что работу прервали около 100 сотрудников завода, которые в первой половине дня протестовали возле офиса дирекции предприятия.

По данным портала, причиной протестов стали слухи, что средства, которые компания должна была направить на выплату зарплат, были использованы в других целях - в частности, на погашение долгов.

«Только часть сотрудников завода получит деньги. Речь идет главным образом о тех, кто работает на производстве. Руководство фирмы думает только о том, как бы выполнить заказы. Они не думают о сотрудниках», - сказал порталу один из работников.

Пресс-секретарь компании Gdansk Shipyard Group, через которую украинские собственники владеют Гданськой судоверфью, Яцек Ленски сообщил, что долг по зарплате за август будет погашен до понедельника.

По его словам, около 700 сотрудников, которые работают на производстве, получат деньги еще в четверг.

Ленски был недоступен для дополнительного комментария агентству УНИАН.

Напомним, ранее Кароль Гузикевич заявлял, что профсоюзы и сотрудники Гданьской судоверфи поддерживают украинских собственников завода в споре с миноритарным акционером польским госагентством развития промышленности ARP.

Гузикевич обвинял ARP и польское правительство в том, что они специально отказывают в поддержке Гданьской судоверфи, чтобы довести предприятие до банкротства.

Он также высказывал убеждение, что мажоритарный собственник завода Сергей Тарута не позволит компании обанкротиться.

В четверг, 26 сентября, городской портал trojmiasto.pl опубликовал план коммуникации ARP cо СМИ по делу Гданьской судоверфи, подготовленный по заказу одним из пиар-агентств и свидетельствующий, по мнению портала, о том, что польское государственное агентство развития промышленности планирует отказать украинским собственникам Гданьской судоверфи - Сергею Таруте и Олегу Мкчтряну - в поддержке предприятия для избежания его банкротства.

Согласно документу, текстом которого располагает УНИАН, ARP хочет представить ситуацию в польских СМИ таким образом, чтобы вся ответственность за банкротство завода легла на украинских собственников.

Авторы плана коммуникации предлагают обвинить украинских собственников завода в плохом менеджменте, в том, что они не реализовали план реструктуризации, и подготовку абсолютно необоснованного бизнес-плана для выхода предприятия из кризиса.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года владеющие 75% акций завода украинские акционеры Гданьской судоверфи и собственник 25% акций ARP на собрании акционеров не сумели утвердить план реструктуризации предприятия.

После собрания ARP обвинило украинских собственников в сокрытии финансовой информации и давлении с целью получить средства из польского госбюджета, а украинцы в ответ обвинили агентство в распространении лживой информации и действиях, направленных на банкротство завода.

Стороны договорились перенести собрание на конец августа - начало сентября, но оно до сих пор не состоялось. По данным профсоюзов Гданьской судоверфи, акционеры могут провести собрание в начале октября.

Ранее польские СМИ сообщали, что долг Гданьской судоверфи превышает 150 млн долл., а для ее спасения от банкротства нужно около 50 млн долл.

Справка УНИАН. Гданьская судоверфь является одним из крупнейших судостроительных заводов в Польше, а также символом независимого профсоюза "Солидарность", который был основан в его стенах и в конце 80-х годов прошлого столетия и привел к падению коммунистического режима в стране.

75% акций предприятия владеют украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, 25% - ARP.