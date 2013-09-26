Panasonic уходит с рынка смартфонов

Японская Panasonic объявила о том, что покидает потребительский рынок смартфонов. Представители компании заявили о завершении всех исследований и разработок в этой сфере.

Panasonic пошла по пути другого японского производителя электроники - компании Nec, - который также объявил о прекращении производства смартфонов. Обе компании объясняют свое решение слишком суровой конкурентной средой. В Panasonic и вовсе признали лидерство Apple и Samsung в этом сегменте, сообщают Вести.ru.

В компании также сообщили, что приостанавливают разработку в потребительском секторе смартфонов в пользу коммерческих телекоммуникационных решений для бизнеса. В частности, речь идет о создании специализированных систем беспроводной связи для больниц, складов, промышленных объектов, служб безопасности и так далее.

Изначально Panasonic продавала телефоны как в Японии, так и за пределами страны. Однако в начале года компания решила ограничиться лишь японским рынком, так как международные продажи сократились. Теперь же вендор не выдерживает и внутренней конкуренции.

Напомним, что чистая прибыль Panasonic по итогам II квартала выросла в восемь раз по сравнению с прошлым годом до 107,83 млрд иен (1,1 млрд долл.). Выручка снизилась на 1% до 1,82 трлн иен, а операционная прибыль увеличилась на 66% до 64,2 млрд иен.

Хороший результат обусловлен двумя факторами: снижением котировок иены против основных мировых валют и изменением системы расчета трудовых пенсий, которое позволило уменьшить обязательства компании на 79,8 млрд иен.

Panasonic ожидает, что по итогам текущего финансового года, заканчивающегося 31 марта 2014 г., чистая прибыль составит 50 млрд иен, выручка превысит 7,2 трлн иен, а операционная прибыль достигнет 250 млрд иен. Сейчас компания проводит масштабную реструктуризацию бизнеса, результатом которой должен стать рост маржи до 5%.