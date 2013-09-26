Apple выплатит японцу 3,3 млн долл. за незаконное использование его разработки

Токийский окружной суд постановил сегодня, что корпорации Apple Inc. придется выплатить компенсацию в размере 330 млн иен (около 3,3 млн долларов) японскому инженеру Норихико Сато. Изобретатель доказал, что американская компания незаконно использовала его запатентованную разработку в ряде моделей портативных плейеров iPod, сообщает ИТАР-ТАСС.

Речь идет о круглом универсальном переключателе, который позволяет одной рукой выбирать записанные мелодии и перематывать их. Японский инженер представил документы, свидетельствующие, что в 1998 году запатентовал соответствующие технологии.

Адвокаты Apple уверяли, что корпорация имела свои патенты, зарегистрированные еще раньше. Однако суд не принял их доводы во внимание.

Сам изобретатель требовал компенсацию в размере 10 млрд иен (около 100 млн долларов), однако его претензии были признаны чрезмерными.

В марте этого года компания-разработчик программного обеспечения Intertrust Technologies обвинила Apple в нарушении 12 своих патентов. Истец обладает лицензиями на технологии средств защиты информации, в его активе - свыше 200 патентов. Иск касается смартфонов Apple, компьютеров iPad, Mac, а также продуктов iCloud, Apple Store и iTunes.

По словам представителей Intertrust, Apple создала множество продуктов, используя разработки Intertrust в области безопасности, и компания сожалеет, что приходится отстаивать свою правоту в суде, несмотря на то, что обе корпорации связывают давние партнерские отношения.

Кроме того, Apple ведет ряд судебных тяжб с южнокорейским концерном Samsung – компании обвиняют друг друга в незаконном использовании патентных разработок.

В начале 2013 года иск против Apple подала компания "Российские железные дороги". Иск касается нарушения исключительного права на товарный знак РЖД, который Apple использовала в онлайн-магазине Apple Store.