Хакеры завладели личными данными около 4 млн американцев, включая супругу Обамы

Хакеры в США завладели личной информацией около четырех миллионов американцев, включая данные супруги президента Барака Обамы, передает РИА "Новости" со ссылкой на телерадиовещательную станцию ВВС.

Как стало известно представителям ФБР, злоумышленники проникли в компьютерную корпоративную систему брокеров, где хранится информация о миллионах клиентов. В частности, хакерам удалось завладеть базой данных с номерами социального обеспечения, а также данными идентификационных карт (аналог паспорта в США) Мишель Обамы и других известных людей. В Интернете временно появилась конфиденциальная информация известного предпринимателя Билла Гейтса, актера Эштона Кутчера, музыкальных исполнителей Jay-Z, Шон Кори Картера и Бейонсе. Их данные опубликовали с неизвестного сайта, который потом был закрыт.

Позднее стало известно, что данные приобрели на портале SSNDOB - информацию о конкретном человеке можно было узнать всего за 50 центов. Согласно журналистскому расследованию, сайт SSNDOB подвергся атаке хакеров, а источником информации, возможно, оказались данные с компьютерных систем трех американских компаний, работающих в сфере предоставления информационных услуг - LexisNexis, Dun & Bradstreet и Kroll.

Все три компании заявили, что они работают с федеральными агентами по данному вопросу. В свою очередь, руководство LexisNexis заявило, что их база данных не была взломана злоумышленниками.

Спецслужбы США продолжают расследование кражи данных. Предположительно утечка информации произошла в начале 2013 года.

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