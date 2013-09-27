"Яндекс" ведет переговоры о сотрудничестве с видеосервисом ivi

Интернет-компания "Яндекс" ведет переговоры о сотрудничестве с сервисом онлайн-видео ivi. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к "Яндексу", и источник, близкий к акционерам видеосервиса.

Представитель ivi отрицает, что переговоры происходят или что их вели до этого. «Яндекс» постоянно разговаривает с интересными игроками на многих рынках, — говорит представитель поисковика Ася Мелкумова. — Точно так же ivi обсуждал с нами разные форматы сотрудничества. Ни по одному из возможных вариантов новостей пока нет».

«Яндекс» еще в прошлом году стал искать разные возможности выхода на рынок видео, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, поисковик присматривался к нескольким видеосервисам. В какой-то момент «Яндекс» получил предложение приобрести крупный пакет акций ivi или даже выкупить его полностью, рассказали источники «Ведомостям».

Но поисковик отказался. По их словам, в этом году компании стали обсуждать возможность стратегического сотрудничества. Переговоры идут, но никакого решения пока нет, говорит один из источников.

Онлайн-кинотеатр ivi.ru был создан в 2010 г., инвестиции в него составили более 70 млн. долл. Акционеры ivi — фонды Baring Vostok, ru-Net Леонида Богуславского, Tiger Global, Frontier Ventures и холдинг «Профмедиа». При этом первые двое — акционеры и «Яндекса». Старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева, представитель ru-Net и представитель «Профмедиа» отказались от комментариев.

До сих пор «Яндекс» развивался прежде всего как технологическая компания, его основной продукт — поиск, основной источник доходов — контекстная реклама. В 2009 г. «Яндекс» запустил музыкальный сервис. Компания договорилась с крупнейшими музыкальными мейджорами о стриминге композиций из их каталогов. Зарабатывает на этом сервисе «Яндекс» за счет рекламы и платного мобильного приложения. Но гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож не скрывал, что «Яндекс.Музыка» — проект, созданный прежде всего для привлечения аудитории, а не для заработка. Он оценивал ежегодные выплаты правообладателям в несколько миллионов долларов.

Но в этом году поисковик решил, что ему необходимо развивать и медийное направление, говорили источники в «Яндексе». Один из них тогда упоминал о необходимости создания компанией собственного видеосервиса с лицензионным контентом. Возможно, для его создания «Яндекс» использует библиотеку прав ivi. Сейчас у поисковика есть сервис только с пользовательским видео.

Главный конкурент «Яндекса» в поиске — Google в последние годы активно привлекает правообладателей на свой видеосервис YouTube. В России с ним уже работают несколько крупнейших телекомпаний. Об использовании лицензионного видео в последние месяцы стал договариваться и «В контакте» (до сих пор практически все видео на этот сайт заливали сами пользователи). Именно «В контакте», по данным TNS, самый популярный видеосервис рунета. Сейчас ролики в этой сети хотя бы раз в месяц смотрит 49,8 млн уникальных пользователей (данные за август по всей России). У YouTube — 45,3 млн пользователей, у «Яндекс.Видео» — 24 млн пользователей. Среди сервисов, которые работают только с лицензионным видео, ivi — второй по популярности в рунете после Zoomby (7,8 млн и 8,6 млн пользователей соответственно). Если брать в расчет не только посетителей сайта видеосервиса, но и тех, кто видит его ролики на партнерских площадках через специальные плейеры, то крупнейший лицензионный сервис рунета — Tvigle, а ivi — только четвертый.

Все эти сервисы работают по рекламной модели, их контент бесплатный для пользователей. Небольшая часть фильмов на ivi продается за деньги. Финансовые показатели ivi не раскрываются. Источник, близкий к акционерам сервиса, говорит, что по плану сервис должен получить первую прибыль в следующем году.