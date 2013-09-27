Toyota отзывает почти 700 тыс. минивэнов Sienna

Toyota отзывает из США почти 694 тыс. минивэнов марки Sienna, передают «Газета.Ru» со ссылкой на американские СМИ.

Сообщается, что соответствующие автомобили, выпущенные в Индиане с 2004 по 2005 года и с 2007 по 2009 будут отозваны.

По информации СМИ, такие машины находятся в Германии, Гватемале, Канаде, Мексике и США.

Причиной отзыва является неисправность в коробке передач, которая может привести к сбою в их переключении.