Панама оштрафовала северокорейское судно на миллион долларов

Администрация Панамского канала наложила штраф в размере миллиона долларов на владельцев задержанного в июле за контрабанду оружия северокорейского судна. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Представители администрации подчеркнули, что миллион долларов — максимально возможная сумма штрафа и что теоретически она может уменьшиться при рассмотрении апелляции. Основными причинами столь крупного штрафа были названы контрабанда, а также та опасность, которую перевозимый груз представлял для самого канала и его работников.

Помимо этого, владельцы судна должны будут внести залог в размере 650 тысяч долларов, чтобы ему было разрешено покинуть канал.

Северокорейский сухогруз, следовавший в КНДР из Кубы, был задержан в Панамском канале 10 июля. По документам судно перевозило сахар, однако власти получили информацию, что на нем могли находиться наркотики. Вместо этого, однако, на сухогрузе обнаружилось оружие, которое власти Панамы охарактеризовали как «передовую ракетную технику». Куба и КНДР опровергли это, заявив, что там находилось старое оружие, отправленное в Северную Корею для починки.

Судном также заинтересовалась Организация Объединенных Наций, заподозрившая Северную Корею в попытке обхода санкций на экспорт и импорт вооружений. Специальная комиссия ООН в конце августа опубликовала предварительную версию своего доклада, в которой нашла «несомненными» нарушения со стороны Пхеньяна. Окончательная версия расследования будет представлена в ближайшее время.