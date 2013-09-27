С 1 октября на загородных дорогах можно ездить только с включенными фарами

ГАИ напоминает, что с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия – ближний свет фар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, соответствующие требования предусмотрены пунктом 9.8 Правил дорожного движения.

«Основная цель этого требования - уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на внегородских дорогах, путем дополнительного обозначения движущегося транспортного средства», - подчеркнули в ГАИ.