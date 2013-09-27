Кабмин утвердил госпрограмму развития дорог стоимостью 214 млрд грн

Кабинет министров утвердил государственную программу развития автомобильных дорог общего пользования на 2013-2018 гг стоимостью 214,034 млрд грн. Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением от 11 июля, которое опубликовано на официальном сайте Кабинета министров. Согласно документу, целью программы является обеспечение эффективного функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, строительство и реконструкция 1,5 тыс. километров автомобильных дорог, проведение ремонта более 24 тыс. километров автомобильных дорог.

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