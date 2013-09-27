Кабмин утвердил госпрограмму развития дорог стоимостью 214 млрд грн

Кабинет министров утвердил государственную программу развития автомобильных дорог общего пользования на 2013-2018 гг. стоимостью 214,034 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением от 11 июля, которое опубликовано на официальном сайте Кабинета министров.

Согласно документу, целью программы является обеспечение эффективного функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, строительство и реконструкция 1,5 тыс. километров автомобильных дорог, проведение ремонта более 24 тыс. километров автомобильных дорог.

Также в документе отмечается, что средства госбюджета составят 133,582 млрд грн, других источников - 80,452 млрд грн, в том числе средства международных финансовых организаций - 18,092 млрд грн, кредитные средства - 42,360 млрд грн и средства инвесторов - 20 млрд грн.

«Объемы финансирования программы определяются ежегодно при составлении проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год с учетом его возможностей», - говорится в постановлении.

В 2013 году на выполнение программы планируется израсходовать 28,974 млрд грн, в 2014 году – 32,207 млрд грн, в 2015 году – 34,233 млрд грн, в 2016 году – 39,493 млрд грн, 2017 году – 39,986 млрд грн, 2018 году – 39,229 млрд грн.

Средства инвесторов планируется привлекать с 2015 года.

Согласно документу, для проведения дорожно-строительных работ на автодорогах общего пользования необходимы следующие основные материально-технические ресурсы: 4,639 млн тонн битума, 1,907 млн тонн железобетона, 126,407 млн куб. м щебня, 74,781 млн тонн асфальтобетона, 1,95 млн тонн цемента, 430,729 млн литров бензина; 2,494 млрд литров дизтоплива и 1,304 млрд кВт/ч электроэнергии.

Также документом предполагается продолжение работ по реформированию дорожной отрасли, а именно: с 1 января 2014 года предусматривается передача автомобильных дорог общего пользования местного значения из сферы управления «Укравтодора» в сферу управления Совета министров Автономной Республики Крым, областных и Севастопольской городской госадминистраций.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце августа текущего года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что с начала 2014 года в стране начнется масштабный ремонт городских дорог.

По словам главы «Укравтодора» Евгения Прусенко, в 2014 году будут отремонтированы 3,6 тыс. км дорог общего пользования местного значения и 4,1 тыс. км улиц и дорог коммунальной собственности, ремонтные работы будут проводиться во всех регионах Украины. По словам Прусенко, стоимость ремонтных работ в 2014 году составит более 10 млрд грн, из которых 5 млрд грн, будет выделено на ремонт улиц и дорог коммунальной собственности.