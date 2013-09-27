«Укрзализныця» выиграла 42 иска против Госфининспекции на 1,3 млрд грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в судебном порядке выиграла 42 иска против Госфининспекции на общую сумму 1,304 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, железные дороги и предприятия железнодорожного транспорта Украины подали 65 судебных исков об отмене требований, в которых органы Госфининспекции выступают ответчиками. Общая сумма оспариваемых требований составляет 1,491 млрд грн.

«Руководство Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины направило обращение в Госфининспекцию с просьбой официального уточнения Госфининспекцией обнародованной информации по поводу результатов ревизий на железнодорожном транспорте, поскольку она касается предварительных выводов, подлежащих корректировке по результатам судебных процессов», - сообщает пресс-служба.

Пресс-служба «Укрзализныци» уточняет, что неправильная трактовка ситуации вокруг финансово-хозяйственной деятельности в отрасли и неоправданное создание публичного резонанса приводят к подрыву имиджа железнодорожного транспорта Украины. А информация с официального сайта Госфининспекции средствами массовой информации воспринимается однозначно - как окончательно подтвержденная.

Как сообщал УНИАН, Госфининспекция Украины, сформированная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, в январе-июле 2013 года предотвратила излишние расходы в сфере государственных закупок на общую сумму 1,1 млрд грн.