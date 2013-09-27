Королевскую почту Великобритании оценили в 5,28 млрд долл.
14:22, 27 сентября 2013Транспорт/Связь
1
Королевская почта Великобритании была оценена правительством в $5,28 млрд, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Би-би-си».
Департамент по делам бизнеса заявил, что акции будут размещены на Лондонской бирже уже в октябре. В эту пятницу намечено голосование работников почты по вопросу о необходимости противостояния этому плану.
Правительство планирует продать 40,1–52,2% акций компании, история которой насчитывает более 500 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Власти Великобритании приватизируют Королевскую почту
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter