В октябре тарифы на железнодорожные билеты останутся на прежнем уровне, несмотря на запланированное повышение тарифов на проезд по железной дороге согласно приказам Министерства инфраструктуры Украины от 19.06.2013 г. №413 и №414.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Пассажиры практически не почувствуют подорожания стоимости проезда в железнодорожном транспорте с 1 октября 2013 года из-за вступления в действие понижающего календарного коэффициента», - уточняет пресс-служба.

По информации пресс-службы, одновременно с реализацией приказов Министерства инфраструктуры Украины от 19.06.2013 г. №413 и №414 о повышении тарифов на проезд по железной дороге вступает в действие понижающий календарный коэффициент индексации стоимости проезда в пассажирских поездах - 0,93. Таким образом, для пассажиров стоимость билетов останется практически неизменной по сравнению с сентябрем этого года, когда действовал календарный коэффициент 1,02.

По данным пресс-службы, стоимость проезда в купейном вагоне поезда №91 Киев - Львов с 1 октября 2013 года вырастет лишь на 53 коп. и составит 209,02 грн (в сентябре - 208,49 грн). В плацкартном вагоне данного поезда с 1 октября повышение составит всего 23 коп. и стоимость проезда вырастет до 105,03 грн (в сентябре - 104,80 грн).

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины планировало с 1 октября 2013 года повысить стоимость проезда пассажиров поездами во внутреннем сообщении: в общих и плацкартных вагонах - на 10% , в купейных вагонах - на 21%.