Железнодорожное хозяйство Украины готово к зиме на 90%

Железнодорожное хозяйство Украины, в частности вся инфраструктура и объекты железнодорожного транспорта, готово на 90% к работе в зимний период, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, железнодорожные работники подготовили около 1,6 тыс. км путей. В частности, на 424 км путей провели капитальный ремонт, на 635,7 км - средний, на 308 км путей провели комплексно-оздоровительные работы, а 226,5 км путей модернизировали.

Кроме того, по данным пресс-службы, по состоянию на 25 сентября «Укрзализныця» подготовила 195 единиц снегоуборочной техники, что составляет почти 73% от общего количества. В частности, подготовлены 115 единиц снегоочистительных машин (92,7% от планового задания) и 80 снегоуборочных машин серии СМ-2 (76,2%).

Также работники железных дорог отремонтировали более 96% всех имеющихся стрелочных переводов. Из них добавлено 13,7 тыс. переводов, оборудованных пневмообдувкой для уборки сухого снега (95,6% планового задания) и 2,2 тыс. стрелочных переводов (94,8%), оборудованных электрообогревом.

«Сейчас идет подготовка к зимнему периоду производственных зданий и сооружений: заканчивается ремонт и утепление дверей и окон, ремонт кровли, ремонт и наладка систем отопления помещений. В энергетическом хозяйстве железных дорог проведен ремонт котельных установок, ремонт и наладка тепловых сетей, паропроводов, электрических сетей, систем водоснабжения и канализации», - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, хозяйства Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины по состоянию на 29 августа выполнили 82% от запланированных работ по подготовке железных дорог к осенне-зимнему периоду.