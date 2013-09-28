Норвежская авиакомпания вернула Dreamliner 787 производителю

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle решила возвратить новый самолет Boeing Dreamliner 787 американскому производителю с требованием починить самолет, в котором были выявлены неоднократные поломки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Рейтер.

"Надежность самолета просто неприемлема, такие эксплуатационные качества не для наших пассажиров", - сказал представитель норвежской авиакомпании.

По его словам, теперь Norwegian Air Shuttle возьмет в лизинг самолет Airbus A340 для продолжения запланированного объема авиаперевозок и не будет брать назад Boeing, пока его не сделают более надежным.

Какие неоднократные поломки произошли с новым "Боингом", в заявлении авиакомпании не уточняется.

Полеты Boeing 787 Dreamliner были приостановлены всеми авиакомпаниями мира после того, как у одного из этих самолетов произошло возгорание аккумуляторной батареи в японском аэропорту. После проверок и внесенных усовершенствований в аккумуляторы с начала лета полеты были возобновлены. Однако проблемы с авиалайнером не прекратились. Самым известным происшествием стало возгорание на борту Dreamliner "Эфиопских авиалиний"в лондонском аэропорту "Хитроу"в июле.

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