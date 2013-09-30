Siemens уволит 15 тысяч рабочих

Немецкая компания Siemens решила уволить 15 тысяч сотрудников по всему миру, передает Лента.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Среди сотрудников, работающих в самой Германии, под сокращение попадут пять тысяч человек. Среди них две тысячи работают в промышленном секторе, 1,4 тысячи в энергетическом и еще столько же в сфере городской инфраструктуры.

Как уточнили руководители концерна, часть уволенных переведут в другие подразделения. Также менеджеры Siemens отметили, что перед решением о сокращениях они встречались с представителями рабочих и согласовали с ними свои планы.

Массовые сокращения, пишет Associated Press, позволят немецкому концерну сэкономить в 2014 году шесть миллиардов евро. Экономия связана с ухудшением финансовых показателей компании. Так, операционная прибыль третьего квартала 2012-2013 финансового года сократилась на 31%, составив 1,152 миллиарда евро.

Всего в Siemens, которая является одной из крупнейших компаний Европы, работают 370 тысяч человек. Канцлер ФРГ Ангела Меркель называет ее локомотивом немецкой экономики. Концерн среди прочего производит электронику, медицинское оборудование, транспортные средства и аппаратуру для электростанций.

Справка УНИАН. Siemens AG (нем. Siemens Aktiengesellschaft) — германский транснациональный концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры концерна находятся в Берлине и Мюнхене.

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