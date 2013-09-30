«Почта России» станет транзитным банком

«Почта России» все-таки получит банковскую лицензию, чтобы оказывать простейшие финансовые услуги населению. Но это произойдет не раньше весны 2014 г.

Почта не будет банком, но станет открывать лицевые счета для оказания госуслуг, депозитов, заниматься транзитными платежами по собственной банковской лицензии, сказал он. Возможно, лицензию получит «дочка» «Почты России», уточнил Никифоров, пишут "Ведомости".

Сейчас почта теряет доходы, которые могла бы получать от предоставления финансовых услуг, замечает Никифоров. Это направление — один из пунктов разрабатываемой стратегии «Почты России». ФГУП не может получить банковскую лицензию ни на себя, ни на «дочку», объясняет «Ведомостям» Никифоров, это произойдет только после акционирования «Почты России». Действующий закон «О почтовой связи» запрещает акционирование почты, но в новом законе, который, по расчетам Минкомсвязи, должен быть принят весной 2014 г., ограничение снимается. Представитель «Почты России» отказался от комментариев.

Почта смогла бы конкурировать с крупными банками с разветвленной сетью отделений, ее сетевое покрытие почти сопоставимо по масштабам со Сбербанком, говорит предправления СДМ-банка Максим Солнцев. «В стране есть проблема распространенности средств коммуникации, если задействовать сеть почты, уровень проникновения цивилизованных банковских услуг повысится, и это скорее социально-политическая задача», — считает он. У «Почты России» 42 000 объектов почтовой связи, что в количественном выражении выглядит неплохо даже на фоне крупнейших розничных банков, говорит аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов, например, у ХКФ-банка около 81 000 точек продаж. С другой стороны, остаются открытыми вопросы стоимости услуг и качества сервиса для клиентов, добавляет он, очень многое будет зависеть от них.

Из почты уже не первый раз пытаются сделать банк. Идея Почтового банка была одобрена наблюдательным советом ВЭБа во главе с премьером Владимиром Путиным в конце 2009 г. Предполагалось, что ВЭБ создаст крупнейший розничный банк в России на базе санированного им Связь-банка и «Почты России» с привлечением частного инвестора. Активы Почтового банка в 2011-2021 гг. должны были составить 2,2-3,3 трлн руб. (сопоставимо с Газпромбанком), а покрытие — 40 000 отделений — вдвое превысило бы сеть Сбербанка. ВЭБ планировал выйти из Почтового банка в 2020-2021 гг., причем по цене более двух капиталов. Но проект в итоге не сложился. Необходимые условия для создания Почтового банка не созданы, а инвесторы — Номос-банк и [банк] «Русский стандарт» — похоже, охладели к идее«, — заявил в мае в интервью «Ведомостям» председатель ВЭБа Владимир Дмитриев.