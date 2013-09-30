ГАИ предлагает сделать платным въезд в центр Киева в дневное время

Столичная Государственная автоинспекция предлагает ввести платный въезд в центральную часть города в дневное время суток.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, об этом говорится в обращении Главного управления МВД в Киеве к главе Киевской городской госадминистрации Александру Попову.

В сообщении говорится, что в обращении предложены меры, которые позволят зимой избежать той ситуации, которая возникала ранее, когда были серьезные заторы, и люди не могли добраться домой.

Отмечается, что одним из проблемных вопросов возникновения заторов на улицах в центральной части столицы является обустройство зон платной парковки на проезжей части с занятием одной полосы движения, что препятствует чистке снега. В милиции предлагают обустраивать парковочные площадки на газонах, на которых предусматривается установка крепких газонных решеток, которые надежно защитят газоны от колес транспортных средств. Также в милиции указывают на целесообразность создавать парковочные площадки за счет тротуаров в местах, где это не будет мешать движению пешеходов.

Кроме того, столичная ГАИ предлагает ввести платный въезд в центральную часть города в дневное время суток. При этом создать перехватывающие паркинги на конечных станциях метрополитена. “Важно также решить вопрос возобновления эвакуации транспортных средств, водители которых нарушают Правила дорожного движения в части остановки и стоянки”, - говорится в сообщении.

В своем обращении к председателю КГГА руководитель столичной милиции Валерий Коряк выразил уверенность в том, что предоставленные предложения с целью решения проблем в части дорожного движения по Киеве будут в ближайшее время изучены Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, в связи с чем будут пересмотрены места расположения парковочных площадок в центральной части Киева и принято решение об их переносе за пределы проезжей части улиц на зимний период.

“Как говорят, еще не отгремели осенние грозы, а мы уже о зимних заносах думаем. И это правильно, ведь суровая пора не за горами. И пока погодные условия не осложнились, нужно принять все возможные меры для того, чтобы прошлогодний дорожный коллапс не повторился”, - отметил Коряк.