На железных дорогах Украины начался отопительный сезон

В связи с ухудшением погодных условий и резким снижением температуры воздуха на территории Украины все железные дороги начали отопительный сезон в поездах собственного формирования, а также экипировали поезда зимними одеялами, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

«Железнодорожники несут ответственность за поддержание комфортной температуры в поездах. Поездные бригады должны поддерживать температурный режим согласно установленным нормативным показателям. Сейчас мы заканчиваем проверку всех пассажирских служб на предмет выполнения этих правил и обеспечения комфортных условий путешествий для пассажиров», - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора «Укрзализныци» Павла Чекалова.

Согласно сообщению, общая подготовка к зимним перевозкам в пассажирском хозяйстве началась по плану. Специалисты железных дорог уже успели осмотреть и отремонтировать 923 единицы подвижного состава, из них 767 - на электрическом отоплении. При подготовке пассажирских вагонов к зиме железнодорожники проверяют все системы их жизнеобеспечения, диагностируют, ремонтируют и продувают отопительную систему.

По данным пресс-службы, для обогрева пассажирских вагонов, отапливаемых твердым топливом, железными дорогами уже закуплено 80% двухмесячного запаса угля.

Как сообщает пресс-служба, всего к работе в зимний период «Укрзализныця» готовит около 4 тыс. вагонов пассажирских поездов дальнего следования, на которые Главное пассажирское управление «Укрзализныци» собирается потратить 93 млн грн.

Как сообщал УНИАН, железнодорожное хозяйство Украины, в частности вся инфраструктура и объекты железнодорожного транспорта, готово на 90% к работе в зимний период.