С 30 сентября текущего года в Одессе на участке «Горбатый мост» открыто автомобильное движение после окончания ремонтных работ, сообщила УНИАН пресс-служба Одесской железной дороги.

Согласно сообщению, работники Одесской железной дороги, а также строительные компании-подрядчики в полном объеме выполнили ремонтные работы: демонтировали трамвайные рельсы, срезали верхний слой асфальта толщиной более 20 см и положили новое асфальтовое покрытие.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на участке «Горбатый мост» с 25 по 29 сентября текущего года было перекрыто движение в связи с ремонтными работами.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.