«Укрзализныця» ввела электронный билет на поезд Киев-Симферополь

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») расшила перечень поездов, посадка на которые будет осуществляться с помощью электронных билетов, введя посадку по электронному билету на поезд № 11/12 Киев-Симферополь-Киев с 1 октября текущего года, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Как сообщает пресс-служба, пассажиры, которые приобрели билеты через Интернет, в частности на поезд № 11/12 Киев-Симферополь-Киев, могут больше не обращаться в железнодорожные кассы, а самостоятельно с распечатанными электронными проездными документами отправляться на посадку в поезда.

Кроме того, в октябре 2013 года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины планирует расширить список поездов, на которые пассажиры смогут приобрести электронные билеты, в частности, № 91/92 Киев - Львов, №79/80 Киев - Днепропетровск, № 105/ 106 Киев - Одесса, №63/64 Киев - Харьков.

«До конца года запланировано ввести электронные билеты во всех пассажирских поездах внутреннего сообщения», - говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры ожидает, что до конца 2013 года действие электронных билетов будет распространено на все поезда внутреннего сообщения.

«Укрзализныця» через интернет реализовала в январе-августе 2013 года более 3,1 млн билетов.