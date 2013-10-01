В России появятся железнодорожные duty free

На следующей неделе на Финляндском вокзале РЖД начнут в тестовом режиме работать регистрационные стойки для создания таможенной «чистой зоны», до конца года там откроется магазин dutу free, пишут "Ведомости".

В ноябре продажа беспошлинных товаров начнется в поездах Allegro. Условия соглашения стороны-партнеры по проекту не раскрывают.

Магазин будет торговать алкоголем, парфюмерией, игрушками, шоколадом и другими стандартными для duty free товарами, пассажиры смогут предварительно заказать их через интернет.

Магазины duty free планируется открыть на всех станциях, где разрешено законодательством. Открывать магазины duty free в железнодорожных пунктах пропуска через границу разрешает распоряжение правительства РФ от 5 апреля 2012 г. № 440-р. Планируется открыть магазины duty free на 30 вокзалах.

Ожидается, что продажи на вокзалах и в поездах будут на 20-30% больше, чем в аэропортах.