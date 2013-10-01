Приднепровская железная дорога увеличила перевозку зерна в 2,7 раза

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в июле-сентябре текущего года увеличила перевозку нового урожая зерновых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,7 раза - до 452,5 тыс. тонн с 169,2 тыс. тонн, сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

Согласно сообщению, ПЖД продолжает без сбоев и задержек обеспечивать перевозку зерновых грузов. Только в сентябре этого года Приднепровская магистраль перевезла около 168 тыс. тонн зерновых культур, используя при этом 2,6 тыс. зерновозов, что в 2,6 раза больше показателя аналогичного периода 2012 года (64,1 тыс. тонн).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.